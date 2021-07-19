Украина

Клуб разместил патриотический элемент на форме.

Мариуполь представил новую форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2021/22.

Цветовая палитра игровой формы мариупольцев останется прежней. Домашний комплект будет ярко синим, а гостевой — оранжевый.

Также на футболках изображен элемент - изображение старинной водонапорной башни. Это один из исторических символов и архитектурный памятник Мариуполя, который был построен в июле 1910 года.

Возле башни красуется надпись "Моє місто, моя команда".

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