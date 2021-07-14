Украина

Очередным новичком Мариуполя стал Станислав Микицей.

В летнее межсезонье состав Мариуполя пополнил Станислав Микицей — сообщил официальный сайт клуба.

Опытный защитник подписал контракт с "азовцами" на 1 год.

31-летний уроженец Донецка на профессиональном уровне выступал за Шахтер-3, Шахтер, Мариуполь, Зарю, Александрию, Елгаву (Латвия) и Черноморец.

Дебютный поединок сезона-2021/22 Мариуполь проведет в первенстве УПЛ 23 июля на выезде против ФК Львов.