Защитник львовян рассказал о своей новой команде.
Алексей Зозуля (справа), фото Львов
19 июля 2021, 22:56
Новичок ПФК Львов Алексей Зозуля прокомментировал процесс адаптации в новой команде.
"Я уже давно в футболе, поменял несколько команд. Однако это впервые, когда приезжаешь в команду, а к тебе так относятся. Все свои, все подходят и помогают. Супер, мне все нравится.
Я знал Ильющенкова до перехода, Алексей Довгий сразу начал мне помогать. Со семи ребятами нормально. Все общаются.
Наиболее памятная игра в карьере — переходной матч против Мариуполя за еврокубки, когда выиграли со счетом 1:0.
Три футболиста, которые нравятся? Лионель Месси, Дани Алвес, Андрей Ярмоленко.
Львов — перспективный проект. Все ребята молодые. Есть результат. С этой командой можно расти и развиваться", — сказал Алексей Зозуля.
В минувшем сезоне Зозуля сыграл лишь пять матчей за Колос во всех турнирах.
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