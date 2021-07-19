Украина

Защитник львовян рассказал о своей новой команде.

Новичок ПФК Львов Алексей Зозуля прокомментировал процесс адаптации в новой команде.

"Я уже давно в футболе, поменял несколько команд. Однако это впервые, когда приезжаешь в команду, а к тебе так относятся. Все свои, все подходят и помогают. Супер, мне все нравится.

Я знал Ильющенкова до перехода, Алексей Довгий сразу начал мне помогать. Со семи ребятами нормально. Все общаются.

Наиболее памятная игра в карьере — переходной матч против Мариуполя за еврокубки, когда выиграли со счетом 1:0.

Три футболиста, которые нравятся? Лионель Месси, Дани Алвес, Андрей Ярмоленко.

Львов — перспективный проект. Все ребята молодые. Есть результат. С этой командой можно расти и развиваться", — сказал Алексей Зозуля.

В минувшем сезоне Зозуля сыграл лишь пять матчей за Колос во всех турнирах.

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