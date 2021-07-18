ПФК Львов завершил программу контрольных поединков межсезонья.
Фото ПФК Львов
18 июля 2021, 11:46
В заключительном товарищеском матче перед стартом сезона-2021/22 ПФК Львов минимально обыграл тернопольскую Ниву — сообщил официальный сайт клуба.
Представители УПЛ владели игровым преимуществом, однако дожать команду Первой лиги смогли лишь за минуту до конца матча.
ПФК Львов — Нива Т 1:0
Гол: Ренан, 89.
Львов (1 тайм): Костик, Бусько, Романчук, Доргий, Якимец, Фране, Брикнер, Шина, игрок на просмотре, Эрнест, Ныч.
Львов (2 тайм): Костик, Зозуля, Романчук (игрок на просмотре, 60), Довгий, Якимец (игрок на просмотре, 60), Фране, Брикнер (Крушинский, 60), Шина (Ременяк, 60), Эрнест, Ныч (игрок на просмотре, 60), Ренан.
ПФК Львов начнет чемпионат-2021/22 домашним поединком против Мариуполя.
Ранее сообщалось, что "сине-золотые львы" будут принимать соперников на Арене Львов.