Украина

Украинский форвард Назарий Русин в новом сезоне будет играть за Днепр-1.

Некоторое время назад Днепр-1 объявил об аренде форварда киевского Динамо Назария Русина.

Как видно на официальном сайте УПЛ, днепряне уже заявили молодого форварда на турнир, где он будет выступать под 31 номером.

Отмечается, что Русин проведет в Днепре-1 один сезон на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Довбик вернулся к тренировкам с Днепром-1 на фоне слухов о переходе в Торино.

Стоит отметить, что команда Йовичевича стартует в новом сезоне УПЛ матчем против полтавской Ворсклы. Игра состоится в Полтаве 26 июля.