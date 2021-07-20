Украина

Новичок Металлиста 1925 поделился впечатлениями от пребывания в Украине.

Боснийский защитник Амар Квакич считает, что переезд в Украину стал шагом вперед в его карьере.

"Я родился в Австрии, однако мои родители из Боснии, поэтому я играю за юношеские и молодежные сборные этой страны, – цитирует 18-летнего новичка официальный сайт Металлиста 1925. – Думаю, что игра в Украине поможет мне стать лучше".

"Я знаю, что УПЛ сложная лига, где каждая команда сильна по своему. Про Металлист 1925 знаю, что у команды хороший большой стадион и отличные болельщики. Моя задача — выступать на высшем уровне на благо клуба и на пользу себе".

Металлист 1925 дебютирует в УПЛ 25 июля домашним поединком против Руха.