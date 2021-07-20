Украина

В список А луганской команды попали 20 футболистов.

Луганская Заря на своем официальном сайте огласила заявку на первую часть сезона-2021/22.

В заявку команды Виктора Скрипника попали все новички — защитники Максим Имереков, Ахмед Алибеков и Игорь Снурницын, полузащитники Сергей Булеца и Кристиан, а также нападающий Гильерме.

Также заявлены пять футболистов из юношеского состава луганчан.

Всего в список А попали 20 футболистов, а по списку Б заявлены 23 игрока.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.