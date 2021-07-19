Украина

Команда Виктора Скрипника продолжает укрепляться перед стартом нового сезона.

Заря на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Игорем Снурницыным.

Соглашение с 21-летним украинцем рассчитано на три года.

Последним клубом Снурницына был донецкий Олимпик, который отказался от участия в предстоящем сезоне УПЛ и будет выступать в Первой лиге.

Снурницын выступал за дончан с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 18 поединков.

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