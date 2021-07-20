Украина

Футболист вернулся в клуб, за который выступал с 2016 по 2019 год.

Александрия на своем официальном сайте объявила о переходе защитника харьковского Металлиста Андрея Цурикова.

Речь идет об аренде футболиста сроком на один сезон. Как сообщает пресс-служба Металлиста, александрийцы оказались очень настойчивыми в своем желании заполучить игрока.

После долгих раздумий руководители Металлиста пошли навстречу и отпустили летнего новичка клуба.

Цуриков уже защищал цвета клуба. С 2016 по 2019 год футболист сыграл более 70 матчей.

Отметим, что Металлист объявил о переходе Цурикова из Днепра-1 лишь три недели назад.

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