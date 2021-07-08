Украина: Вторая лига

Запорожский клуб усилил линию полузащиты.

Экс-полузащитник Кривбасса Богдан Сокол стал игроком Металлурга.

По информации Meta-Ratings, футболист перешел в клуб на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 26-летний хавбек выступал за Кривбасс, в составе которого провел 14 матчей во Второй лиге.

Ранее Сокол также выступал за Ингулец, Николаев, Барсу и Горняк.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Металлург в розыгрыше Второй лиги занял 3-е место в группе Б, уступив в борьбе за путевки в Первую лигу Металлу и Кривбассу.

Ранее Металлург арендовал Поддубного и Белоцерковца.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.