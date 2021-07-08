Запорожский клуб усилил линию полузащиты.
Богдан Сокол, ФК Кривбасс
08 июля 2021, 12:51
Экс-полузащитник Кривбасса Богдан Сокол стал игроком Металлурга.
По информации Meta-Ratings, футболист перешел в клуб на правах свободного агента.
В минувшем сезоне 26-летний хавбек выступал за Кривбасс, в составе которого провел 14 матчей во Второй лиге.
Ранее Сокол также выступал за Ингулец, Николаев, Барсу и Горняк.
Напомним, что по итогам минувшего сезона Металлург в розыгрыше Второй лиги занял 3-е место в группе Б, уступив в борьбе за путевки в Первую лигу Металлу и Кривбассу.
Ранее Металлург арендовал Поддубного и Белоцерковца.
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