Украина

Специалист рассказал о победе над киевлянами.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над Оболонью в рамках спарринга (5:0).

"Это последняя репетиция, а значит, очень важный тест для нас. И замечательно, что парни выполняли все так, как мы того требовали. На поле тестировали разнообразные игровые ситуации, отрабатывавшиеся на тренировках.

Многие моменты понравились, но были и такие, к которым мы должны будем вернуться на тренировках, чтобы снова оттачивать их. Вместе с тем, думаю, у команды уже есть хорошая организация и особенно идея игры".

"У нас в обойме 23–24 очень сильных футболиста, все они могут и будут играть, ведь только 11 человек не смогут провести без замен 30 матчей сезона. Такие игроки, как Тете, Педриньо, конечно, основные, но это же касается и Маркоса Антонио, Майкона, Степаненко, Конопли – мы видим, как он улучшил свой уровень. Дентиньо, Судаков, Мудрик, Витао, Марлон, Матвиенко – тоже ключевые. Так что играть будут все.

Шахтер должен уметь играть как с мячом, так и без него. С мячом легче, потому что у нас собраны очень сильные футболисты, но мы должны стать еще более голодными, чтобы играть с мячом. Скажу о своем коллективе. Шахтер считаю сильной командой, которая может забивать любому сопернику", — сказал Де Дзерби.

Видео голов и обзор матча Шахтер — Оболонь можно смотреть на Football.ua.