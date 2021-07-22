Украина

Футболист рассказал о подготовке к новому сезону.

Нападающий луганской Зари Александр Гладкий прокомментировал подготовку к новому сезону украинской Премьер-лиги.

"Настроение очень хорошее. Боевое. Все прекрасно понимают, что нужно забывать былые заслуги и всё начинать заново. Чемпионат, считаю, будет очень насыщенным и интересным. Мы вернулись наконец-то к нашему прежнему формату в 16 команд.

Будет много хороших клубов, которые будут вести борьбу за самые высокие места. Мы тоже ставим максимальные цели и будем их выполнять. Минимум, должны показать то же, что получилось у нас в прошлом году.

В футболе сейчас удивить кого-то тяжело. Но думаю, что ребята все готовы. Провели хорошие сборы. Выходим на максимальных кондициях к первому матчу. В воскресенье будем выходить за тремя очками".

"Новички, адаптируются, привыкают. К нашему футболу, к нашему стилю. Но молодцы. Все стараются как можно быстрее влиться. А мы со своей стороны помогаем им чем можем. Считаю, что в этом плане всё в порядке.

Наконец-то болельщики возвращаются на стадионы. Футбол без болельщиков – это не футбол. Очень важна будет их поддержка в воскресенье. Мы очень надеемся на них. Знаем, что болельщики будут с нами и постараемся их порадовать", — сказал Гладкий.

Напомним, в первом туре УПЛ Заря сыграет против Александрии. Игра состоится 25 июля.