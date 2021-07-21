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Наставник луганчан рассказал о подготовке команды к новому сезону.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник подвел итоги сборов команды, а также рассказал о целях на предстоящий сезон.

"Все прошло гладко. Конечно, тяжело уезжать на несколько недель и находиться на одном месте, но условия для сборов были созданы хорошие. Погода тоже сопутствовала. Чуть расстраивают моменты, когда игроки получают травмы, но без этого в футболе никуда. Футбол – контактный вид спорта.



Вижу желание ребят. Это подтверждают и наши результаты. Были хорошие игры, целостные, скажем так. Мы довольны сбором, тем, как провели весь интенсивный летний период подготовки. Но сборы есть сборы. Все покажут только официальные игры. С нетерпением ждем воскресенья.



Состав команды и молодые футболисты? Я обычно товарищеские матчи называю не товарищескими, а тестовыми. Можно посмотреть в деле новичков и молодежь, чтобы они оббились в связке с опытными ребятами. Претензий у меня ни к кому нет, но всегда хочется лучшего. И все футболисты понимают, как только ты скажешь о, все классно — это будет значить шаг назад. Нельзя останавливаться. Нужно постоянно работать над собой. Молодежь у нас хорошая. Перспектива у них прекрасная, но все зависит с каким желанием и рвением они будут работать дальше.





Забронированное место Шевченко в воротах? Да, у нас есть опытный голкипер, капитан команды Никита Шевченко. Кроме того, есть тот же Дима Мацапура, у которого уже есть опыт игры в УПЛ. У него тоже хорошая статистика. Мы не переживаем по поводу вратарской линии. Главное, чтобы все ребята были без травм и имели хорошую форму. А вообще, у нас имеется хороший сплав опыта и молодости.

Связка Аллахъяр – Шахаб? Наша основная грядка, а это 15-16 человек, и если вы заметили, наиграла одинаковое время. Мы к этому шли. У нас есть игры, в которых футболисты были задействованы по 45, 60 и 90 минут. Разделения на лучших и худших у нас нет. Мы даем время и шанс проявить себя каждому.

Почему Шахаб играет больше с Аллахъяром? Они больше друг друга понимают ментально. В то же время, стабильно играют Гладкий и Громов. Есть отличная молодая связка Овусу и Кристиан. С прицелом на будущее, все эти связки могут работать. Не исключён вариант, когда мы будем их тасовать в зависимости от травм или каких-либо других ситуаций. Еще раз скажу: у нас нет такого, что кто-то сыграл все время, а кто-то просто просидел. Да, есть ребята, которые сыграли чуть меньше из-за травм, но в целом, шанс был дан всем.

Присутствие молодых игроков Жилкина, Кисиля и Дудника на сборах? Это то время, когда ты подпускаешь безболезненно молодежь. Бросаешь их в бой, чтобы они совершенствовались вместе с опытными ребятами, привыкали к требованиям, которые мы ставим нашим основным игрокам. Для них это новый вызов.

Вторая наша команда работает по аналогичной программе. Мы за ними постоянно смотрим и наблюдаем. Хорошо, что наш юношеский состав стартует практически вместе с нами. Те, кого мы подводим под тренировки с основой, тренируются с нами, а играют с юношеским составом в официальных играх. А дальше будет видно: воспользуются ли они своим шансом или нет. У нас есть много примеров на протяжении последних двух лет. Были футболисты, которые тренировались с нами и играли за дубль. Кто-то смог проявить себя и остался здесь, тот же Алефиренко, а кто-то по тем или иным причинам нас покинул. Но это конкуренция. Это футбольная жизнь. Футбол – такая игра, где по блату никто не играет.

Защитная связка Вернидуб — Имереков? Если бы я возразил, это было бы неправильно. Виталий и Максим – опытные ребята, которые добавляют колорита нашей команде. Но без конкуренции не обходится ни на одной позиции. Тот же Фаворов может сыграть здесь. Справа и в центре может сыграть и Агрон Руфати. Посмотрим, как все сложится.

Еврокубки? Хочется всегда лучшего, а это – Лига Европы. Я не смотрю на деньги. Мы играли в Лиге Европы и хотим играть там же. Знаем уровень этих соревнований. Что касается Лиги конференций, то мы туда уже попали, но хочется замахнуться на Лигу Европы. Все покажет жеребьёвка и матчи плей-офф.

Новый сезон в УПЛ? Логично предположить, что чемпионат станет интереснее с 16-ю участниками. Добавились интересные команды, которые тоже мечтают и ставят свои цели. С учетом 16-ти команд получается целостный чемпионат, который играется в два круга. Ты рассчитываешь на это. На каждую игру выходишь побеждать. Знаешь, что у тебя 30 игр. Мы к этому шли, добивались этого. А вот по качеству покажет только чемпионат. Может быть и большой разрыв между лидерами и аутсайдерами. Хотя любая команда может попить крови любой команде. Неважно, фаворит это или аутсайдер. Мы это хорошо знаем.

Физическая форма Зари? Надеюсь, что готовы. Надеюсь, что удивим. Но лирику оставлю. Все покажут только официальные игры. Мы подходим к играм с хорошим, но серьезным настроением. И хочется быстрее стартовать, чтобы то напряжение, которое присуще стартовому периоду, прошло и мы хорошо вошли в чемпионат. А там уже жеребьевка и плей-офф Лиги Европы. Оглядываться будет некогда. Свои позиции не сдадим и будем бороться дальше", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, в первом туре УПЛ Заря сыграет против Александрии. Игра состоится 25 июля.