Украина

Хавбек перебрался в львовский клуб в летнее трансферное окно.

Новичок львовского Руха Полузащитник Павел Ориховский прокомментировал переход в новый клуб.

"Рад, что подписал контракт с Рухом и оказался в таком замечательном месте. Заметно невооруженным глазом, что это клуб, который развивается, поэтому, думаю, мы вместе будем двигаться в правильном направлении.

Ко мне поступило предложение от руководства Руха. Мы встретились и обсудили все детали. Я взял время на размышления, посоветовался с женой и родными и решил перейти именно во львовский клуб. Я учитывал многие факторы.

Рух — это очень амбициозный проект. Привлекает тот факт, что президент клуба строит крутую современную Академию. На самом деле, это сыграло очень важную роль", — сказал Ориховский.

Напомним, прошлым клубом 25-летнего футболиста был ковалевский Колос.

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