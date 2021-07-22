Украина

Футболист является легендой клуба.

Черниговская Десна объявила о возвращении в клуб защитника Вадима Жука.

30-летний футболист вернулся в черниговский клуб спустя три года. Контракт подписан на один год.

Отметим, что футболист по информации Transfermarkt, пятого июля перешел в Горняк-Спорт из житомирского Полесья.

Также он имеет опыт выступлений в Металлисте 1925, Сумах, Горняке, Львове и Спартаке из Суботицы.

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