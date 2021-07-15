Третий летний новичок для черниговской команды.
Тарас Завийский, ФК Десна
15 июля 2021, 19:20
Пресс-служба Десны объявила о подписании контракта с бывшим полузащитник донецкого Олимпика Тараса Завийского.
Соглашение с 26-летним украинским хавбеком рассчитано на два года.
Завийский присоединился к Олимпику в 2019 году и с тех пор провел 40 матчей, в которых забил два мяча и отдал три ассиста. Также он выступал за Николаев, Карпаты и Львов.
Для Десны это третий летний новичок в команде, после подписания контрактов с Евгением Селиным и Александром Сафроновым.
Напомним, в первом туре УПЛ команда Александра Рябоконя сыграет против Черноморца. Игра состоится 25 июля.
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