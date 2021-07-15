Украина

Третий летний новичок для черниговской команды.

Пресс-служба Десны объявила о подписании контракта с бывшим полузащитник донецкого Олимпика Тараса Завийского.

Соглашение с 26-летним украинским хавбеком рассчитано на два года.

Завийский присоединился к Олимпику в 2019 году и с тех пор провел 40 матчей, в которых забил два мяча и отдал три ассиста. Также он выступал за Николаев, Карпаты и Львов.

Для Десны это третий летний новичок в команде, после подписания контрактов с Евгением Селиным и Александром Сафроновым.