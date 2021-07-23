Украина

Клуб из Петрово обновил свою амуницию.

Ингулец из Петрово представил два комплекта игровой формы на сезон 2021/22. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Домашний комплект выполнен в традиционных желтых цветах. Примечательно, что он был представлен новичком кировоградского клуба Стефен Гопей.

Выездная форма Ингульца сделана в традиционном красном цвете. Отмечается, что вся клубная экипировка Ингульца на сезон изготовлена совместно с фирмой Joma.

Ингулец также показал бекстейдж со съемок новой формы, в которой приняли участие футболисты клуба: Младен Бартулович, Артем Козак, Стефен Гопей.

В новой форме Ингулец сыграет уже в этот уик-энд. Подопечные Сергея Лавриненко проведут матч первого тура УПЛ против донецкого Шахтера.

Ранее стало известно, во сколько Ингульцу обойдется постройка нового стадиона.