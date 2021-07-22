Украина

Основная обойма команда Мирчи Луческу будет объявлена позднее.

Киевское Динамо заявило 22 футболиста по списку Б на первую часть украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Вратари: Денис Игнатенко (2003), Валентин Моргун (2001), Руслан Нещерет (2002), Иларион Тугай (2003)

Защитники: Артем Бенедюк (2004), Антон Боль (2003), Константин Вивчаренко (2002), Максим Дячук (2003), Навин Малыш (2003), Александр Сирота (2000), Василий Танчак (2003), Арсений Филатов (2004)

Полузащитники: Владимир Бражко (2002), Назар Волошин (2003), Илья Скрипник (2003), Артем Слесарь (2004), Артем Хацкевич (2003), Антон Царенко (2004), Александр Яцык (2003), Илья Гаджук (2002)

Нападающие: Игорь Горбач (2004), Кирилл Попов (2003)

Основная обойма команды Мирчи Луческу для поединков УПЛ станет известна позднее.

Отметим, что в настоящее время Динамо находится на сборах в Австрии, где киевляне проведут два спарринга — против немецкого Униона и испанского Вильярреала.