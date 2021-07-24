Украина

Нападающий киевлян дал первый комментарий в новом клубе.

Новичок Динамо Киев Эрик Рамирес прокомментировал свой переход и поделился первыми впечатлениями от украинского клуба.

"Хочу поблагодарить за эту возможность. Я очень рад подписать контракт с Динамо, ведь знаю, что это очень большой клуб в этой стране. Я провел в Киеве несколько дней, и могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень дружелюбными. Я действительно очень счастлив.

Сколько времени нужно на адаптацию? Перед переходом в Динамо я несколько лет провел в Чехии и Словакии. Мне кажется, что футбол в этих странах достаточно похож на украинский. Поэтому надеюсь, что мне не понадобится много времени для адаптации. Много играть и забивать — это моя цель"

Я был приятно удивлен, ведь Динамо имеет базу с великолепной инфраструктурой и большим количеством полей. Мне все очень понравилось.

Перерос ли я уровень чемпионата Словакии? Хочется надеяться, что это так. Точно знаю, что я сделал шаг к более высокому уровню и с нетерпением ожидаю возможности себя проявить", — приводит слова Рамиреса официальный сайт киевлян.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Эрик Рамирес забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 35 матчах.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов, результативных передач и скиллов Эрика Рамиреса.