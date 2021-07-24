Украина

Клуб усилился молодым футболистом под УПЛ.

Харьковский Металлист 1925 объявил о подписании полузащитника Андрея Ременюка. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с 22-летним футболистом. Он получил 11 номер.

Отметим, что ранее Ременюк выступал за львовские Карпаты, Калуш, а его последним клубом был криворожский Кривбасс.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.