Клуб усилился молодым футболистом под УПЛ.
Андрей Ременюк (слева)
24 июля 2021, 21:15
Харьковский Металлист 1925 объявил о подписании полузащитника Андрея Ременюка. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Пока неизвестно, на какой срок подписан контракт с 22-летним футболистом. Он получил 11 номер.
Отметим, что ранее Ременюк выступал за львовские Карпаты, Калуш, а его последним клубом был криворожский Кривбасс.
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