Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка с участием клуба УПЛ.
ФК Металлист 1925
16 июля 2021, 10:39
Сегодня, 16 июля, харьковский Металлист 1925 проведет свой очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к предстоящему сезону в УПЛ.
Соперником команды Виталия Кривенцова будет середняк Первой лиги — Краматорск, который ранее назывался Авангардом.
Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:
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