Украина

Форвард Колоса высказался о ничьей в матче с Вересом.

В первом туре украинской Премьер-лиги Верес сыграл в нулевую ничью с Колосом. Нападающий ковалевского клуба Ника Ситчинава поделился эмоциями от данного противостояния.

"Было тяжело. Команда соперника вышла из Первой лиги, где заняла первое место. Хотели доказать, что они не просто попали сюда. Хорошая команда. Тяжелая, боевая игра.

Хотелось бы победить, но мы тоже играли не с кем попало, а с чемпионом Первой лиги. Боролись, обе команды – молодцы. Не получилось выиграть", — заявил Ситчинава в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Верес — Колос вы можете на Football.ua.