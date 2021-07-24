Украина

Форвард Вереса высказался о ничьей в матче с Колосом.

В первом туре украинской Премьер-лиги Верес сыграл в нулевую ничью с Колосом. Нападающий ровненского клуба Михаил Сергийчук поделился эмоциями от данного противостояния.

"Думаю, все фанаты из Ровно хотели бы болеть дома, на своем стадионе. Тогда их было бы в несколько раз больше.

Спасибо им, что они ездят за нами и поддерживают. Мы им за это благодарны", — заявил Сергийчук в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Верес — Колос вы можете на Football.ua.