Украина

Наставник Ингульца высказался о поражении от Шахтера в матче УПЛ.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги Шахтер одержал победу над Ингульцом со счетом 2:1. Главный тренер петровского клуба Сергей Лавриненко поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"В первую очередь хочу поздравить Шахтер с победой – ожидаемой и заслуженной. Думаю, что такой команде, как Ингулец, еще рано равняться на наших грандов. У нас впереди будет еще много матчей, где мы сможем показывать более содержательную игру, а главное – результативную".

"Мое мнение: если сравнивать Шахтер, который был в мае, и этот, то сейчас он на порядок сильнее, быстрее, мощнее. Самое главное, что бросается в глаза – очень быстрая работа с мячом. Шахтер всегда отличался контролем, всегда доминировал, но этот контроль в большей степени был ради контроля. Сейчас же каждую атаку соперник старался доводить до логического завершения – удара по воротам, прострела. Шахтер стал играть более остро. Вы видели, что в середине поля они по футбольному нас провоцировали, ждали, чтобы мы растянули первую линию обороны, а дальше сразу шла проникающая передача – и нас разворачивали лицом к своим воротам. Мы понимали, что так будет, и терпели. Смотрели игры с Шальке и Ракувом, знали, что, если мы только чуть-чуть не будем успевать, нам придется тяжело. Надеялись на контратаку, но не получилось. В этом в большей степени заслуга Шахтера".



"Отыгранный гол — это была бы какая-то сверхудача. У меня лично как тренера так сложилось: пять лет назад мы дебютировали в Премьер-лиге – дебютировал Фонсека. Сейчас дебютирует Де Дзерби. Такое стечение обстоятельств. Вряд ли мы могли рассчитывать на что-то большее. На большее мог рассчитывать Шахтер: он создал достаточно моментов, чтобы их реализовывать. Где-то была наша удача, где-то вратарь хорошо сыграл, плюс сами игроки Шахтера в каких-то эпизодах на грани попадали во «вне игры». Ближе Шахтер был к тому, чтобы забить больше, чем мы к тому, чтобы сравнять".



"Майкл сыграл так, как должен нападающий. Но и Шахтер, я вам скажу, поменял двух ключевых игроков. Ушли Алан Патрик и Педриньо – и игра пошла совсем по-другому. Мы понимали, что не зря эти футболисты на сегодня являются лидерами Шахтера. Они в любой команде были бы суперлидерами. Вышел Судаков – при всем уважении к нему, хороший, перспективный футболист, возможно, будущая звезда, но это не Алан Патрик и не Педриньо. Так что здесь не сила нашего Майкла, а в какой-то степени просто Де Дзерби дал отдохнуть своим лидерам".

"Почему подписали Майкла Гопея? Первое – хороший возраст, 21 год. Второе – умение вести единоборства, цепляться за мяч, забивать. Перспектива у этого футболиста есть. Надеемся, он наберет свои оптимальные физические кондиции и будет игроком стартовой обоймы. Все зависит от него. Мы взяли его с тем, чтобы он развивался. Думаю, до сегодняшнего матча вряд ли кто-то его нашел бы даже в Википедии или Wyscout. А после этой игры о нем завтра в прессе будет появляться какая-то информация. Слава Богу, у нас так сложилось еще с Первой лиги, что каждый нападающий смог себя хорошо проявить. Был Саша Акименко, который забил максимально мячей в нашем клубе, был Ника Сичинава. Сейчас есть Артем Ситало и Майкл. Будут сильнейшие, пускай забивают".



"Думаю, в борьбу Динамо и Шахтера вряд ли кто-то сможет вклиниться. Скажу лично свое мнение. Наверное, разделение в таблице будет такое: первые две команды, затем третья-четвертая, а потом все остальные – они плюс-минус одинакового уровня. Верес сыграл с Колосом – далеко не яркая была игра. Вчера Мариуполь со Львовом… Матчи равных соперников. На мой взгляд, среди этих команд и будет идти основная борьба. А Шахтер и Динамо между собой будут бороться за первое место, за то, кто из них сильнее", — приводит слова Лавриненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Ингулец вы можете на Football.ua.