Украина

Наставник Шахтера высказался о победе над Ингульцом в матче УПЛ.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги Шахтер одержал победу над Ингульцом со счетом 2:1. Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы должны были закрывать его раньше и побеждать с разницей в более чем 2 мяча. В футболе, играешь ты в Италии или Украине, если ты не закрываешь матч, то возникает риск все потерять".

"Считаю, что у нас команда очень качественная, но в то же время достаточно молодая. Нам нужно расти ментально и иметь жажду к победе с как можно большим счетом. Не должно возникать удовольствия от того, что мы создаем моменты, но их не забиваем".

"Гол, который мы пропустили, – достаточно случайный. Мы его получили, когда хотели забрать мяч и в той ситуации, когда имели возможность переждать, а не действовать так быстро. Вопрос не в потере концентрации – при счете 2:1 нам было трудно в концовке", — заявил Де Дзерби в программе УПЛ Online.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Ингулец вы можете на Football.ua.