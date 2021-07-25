Украина

Форвард Шахтера поделился впечатлениями от дебютного гола в УПЛ.

Лассина Траоре после гола в ворота Ингульца, фото ФК Шахтер Донецк

Лассина Траоре после гола в ворота Ингульца, фото ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в рамках первого тура нового сезона украинской Премьер-лиги сумел справиться с петровским Ингульцом на поле столичного НСК Олимпийский (2:1).

Шахтер — Ингулец 2:1 Видео голов и обзор матча

Автором первого гола "горняков" в начавшемся чемпионате стал "летний" новичок команды Лассина Траоре, который с радостью поделился эмоциями от результативного удара по окончании поединка.

"Счастлив и горд за достигнутый результат и за показанную нами сегодня игру.

В конце матча было достаточно сложно, но, в целом, мой дебют можно назвать удачным", — высказался футболист.

Напомним, что в следующем туре Шахтеру предстоит сыграть в гостях у ПФК Львов.