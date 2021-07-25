Украина

Наставник Шахтера высказался о победе над Ингульцом в матче УПЛ.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги Шахтер одержал победу над Ингульцом со счетом 2:1. Главный тренер донецкого клуба Роберто Де Дзерби поделился эмоциями от результата данного противостояния, а также ответил на другие вопросы журналистов.

"Я считаю, что мы доминировали на поле 80 минут. За этот отрезок времени мы должны были забивать четыре, пять или даже шесть мячей. К сожалению, забили только два. Не только в Украине, но и в Италии, и в любой другой стране, когда при счете 2:0 ты пропускаешь гол и счет становится 2:1, матч становится нервным, а его концовка может сложиться как угодно. Но я бы не рассматривал именно первые 10 минут как такие, где мы имели полное, тотальное доминирование. В этом я с вами абсолютно не согласен. Хочу подчеркнуть: первые 80 минут соперник практически не переходил на чужую половину поля".

"Мы пропустили гол, который я назвал бы совсем необязательным. Очень часто бывает так, что какой-то эпизод меняет дальнейший ход матча. Если бы мы не пропустили тот мяч, скорее всего, игра так и завершилась бы в нашу пользу спокойно и без лишних нервов. А так мы добавили уверенности сопернику, который старался этим воспользоваться. У нас же, наоборот, была излишняя нервозность. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что совсем не согласен с тем, что моя команда доминировала только первые 10 минут матча. Мы доминировали 80 минут. Хотя я даю возможность каждому видеть футбол так, как он считает нужным".

О потере качества в игре после замен Алана Патрика и Педриньо:



"Шахтер стал хуже играть после замен Алана Патрика и Педриньо? Собственно, я могу с вами согласиться, вполне возможно. Замена этих игроков была вызвана их усталостью. Но я считаю, что Судаков и Тете, вышедшие вместо них, тоже хорошие футболисты. Они выступают на том же уровне, потому нельзя сказать, что Шахтер потерял в качестве".

О выходе Витао вместо Корниенко на 82-й минуте:

"В четверг у Корниенко была высокая температура, в этот день он не тренировался, что отразилось на его физических качествах. Согласен, мне тоже не нравится менять защитников в течение матча".

О будущем Коноплянки и готовности Исмаили:

"Коноплянка длительный период времени был травмирован. Только недавно он приступил к тренировкам с нами в полном объеме, наравне с остальными. Та же ситуация и по Исмаили. Я не могу вам гарантировать, что он сегодня вышел бы в стартовом составе. Но будь он здоров и в своих максимальных кондициях, безусловно, был бы частью нашей сегодняшней команды.



О выходе центрального полузащитника Судакова вместо Соломона на левый фланг:



"Я хочу немного подкорректировать. Судаков в начале карьеры играл именно на левом фланге – это вполне естественная для него позиция. Маркос Антонио помог нам подержать мяч, отдавать между линий – как раз для этого мы его и выпустили".

О молодых игроках:



"Я хотел бы напомнить, что Траоре – 2001 года рождения, Соломон и Корниенко – 1999-го, Педриньо – 1998-го. Судаков, Мудрик, Тете, Маркос Антонио… У нас много молодых игроков. У них будут шансы себя показать.



Бондаренко, Конопля и Мудрик – футболисты, которые мне очень нравятся. Уверен, что на протяжении чемпионата у них будет возможность проявить себя. Тех, кто вышел на поле сегодня, я считаю более готовыми на данный момент для стартового состава".

Об НСК Олимпийский:

"Поле и стадион – фантастика! Я надеюсь добыть здесь много побед и провести много хороших матчей".

Об оборонительной игре соперников в матчах против Шахтера:

Любой матч сложно выиграть. Я бы не сказал, что проблема в том, что против нас играют в оборонительной манере, потому что даже по такой игре мы имели много возможностей забить. И мы должны были забивать эти голы. Если бы, например, Шахтер к 80-й минуте выигрывал 6:0 или 7:0, то, я думаю, никто бы не удивился такому счету".

О дебюте Марлона, Траоре и Педриньо:



Я очень доволен этими футболистами, но не хотел бы никого выделять, потому что вся команда сыграла на очень хорошем уровне. И скажу еще одну очевидную вещь. Все мы знаем, что в прошлом сезоне чемпионат выиграло Динамо, а мы были вторыми. Этот чемпионат мы начинаем как команда, которой нужно исправлять ситуацию и побеждать. Мы начинаем со второй позиции, чтобы выиграть чемпионство. Нам надо работать в первую очередь ментально, чтобы игроки были с «инстинктом убийц», чтобы не оставляли шансов сопернику, лучше реализовывали свои моменты и побеждали с более крупным счетом.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Ингулец вы можете на Football.ua.