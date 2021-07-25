Украина

Главный тренер Металлиста 1925 поделился ожиданиями от дебюта в УПЛ.

Накануне дебюта в Премьер-лиге Валерий Кривенцов рассказал о том, насколько Металлист 1925 готов к встрече с Рухом.

"У нас было достаточно времени, чтобы выполнить весь запланированный объем работ, – цитирует тренера официальный сайт Металлиста 1925. – Поэтому мы с позитивными эмоциями подходим к первому туру. Волнения нет — есть желание стартовать".

"У нашей команды есть свой почерк, которого мы намерены придерживаться. Новички еще не до конца поняли наши идеи, однако мы в основном сохранили костяк команды, поэтому проблем возникнуть не должно".

"Наша задача на сезон — сохранить место в Премьер-лиге и при этом демонстрировать игру, которая нравится зрителям. Для этого мы продолжаем работу на трансферном рынке и, надеюсь, скоро сможем объявить о появлении у нас нового нападающего".

Матч 1-го тура УПЛ Металлист 1925 — Рух состоится в воскресенье, 25 июля. Начало в 17:00.