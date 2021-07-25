Украина

Football.ua представляет анонс матча 1-го тура УПЛ.

В стартовом туре Премьер-лиги дебютант УПЛ Металлист 1925 примет Рух.

Металлист 1925 — Рух

Воскресенье, 25 июля, 17:00. Харьков, ОСК Металлист. Арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Более пяти лет команды из Харькова не играли в УПЛ после того, как в 2016 году Металлист уступил Динамо. И вот в воскресенье харьковчане получат возможность поддержать земляков, а не Шахтер и Мариуполь, порой принимавших на ОСК Металлист своих соперников, или этих самых соперников — кому кто больше был по душе.

Металлисту 1925 пророчили выход из Первой лиги в УПЛ немного раньше, но занять место, дающее право выступить в элите, команде Валерия Кривенцова удалось лишь летом 2021 года.

По тому, как началась трансферная компания харьковчан, возникли серьезные опасения, что 1925-е не потянут испытания Премьер-лигой.

Команду покинули Цвиренко, Холод, Дьяков, Кольцов, Ямполь, Дехтяренко, которые внесли существенный вклад в завоевание третьего места в Первой лиге, решил перейти на тренерскую работу Стороженко-младший. И лишь после этого началось укрепление состава.

Пришли Русин, Квакич, Фабиньо, Ермаков, Протасов, Шелихов, Задерака, Ременюк. В итоге состав стал выглядеть более солидно, и буквально перед стартом чемпионата клуб позволил себе расстаться с Резеповым и Савицким, которым явно проблематично было бы пробиться в основу.

Поскольку первенство Первой лиги сезона-2020/21 завершилось позже, чем УПЛ, Металлист 1925 имел меньше времени на подготовку к сезону-2021/22, однако постарался использовать его максимально рационально.

Список соперников на сборах не впечатлял, однако главный тренер больше внимания уделял на физическую подготовку и наигрывание новых связей в коллективе

Летом харьковчане обыграли Кривбасс (3:1), Полтаву (2:0) и Волчанск (2:0), сыграли вничью с Краматорском (1:1) и уступили Альянсу (1:3).

Делать выводы о том, что из себя сейчас представляет третий представитель Харькова за историю высшего дивизиона чемпионата Украины, сложно. Возможность "протестировать" дебютанта УПЛ предоставлена новичку прошлого сезона — Руху.

У львовян также произошли значительные изменения в составе. Покорять Францию, в Труа, отправился Кухаревич, также команду покинули Глиха, Зец, Копина, Мысак, Русин. Но и пополнение оказалось серьезным: Ориховский, Кузык, Альваренга, Панькив, Дидык.

Впрочем, работа на трансферном рынке еще не завершена, поскольку некоторые позиции в команде явно требуют усиления.

Как и их нынешний соперник, Рух проводил спарринги исключительно с земляками. Команда Ивана Федыка обыграла Леокерамику (6:0), Прикарпатье (2:1) Верес (1:0) и Волынь (2:1), сыграла вничью с Агробизнесом (1:1) и уступила тернопольской Ниве (0:1).

Помимо футбольных дел, "желто-черным" пришлось пережить несколько неприятных моментов, которые едва не привели к прекращению существования клуба.

Рух, как и ФК Львов, планировал проводить домашние матчи на стадионе Украина, однако УАФ неожиданно (для львовян) запретила проводить матчи Премьер-лиги на этой арене. Договариваться с руководством Арены Львов Рух принципиально отказался (именно из-за конфликта с дирекцией этого сооружения львовские клубы и ушли на Украину) и пригрозил вообще сняться с соревнований.

В результате длительной открытой и подковерной борьбы с футбольной ассоциацией и рассмотрением возможных резервных вариантов (стадион в Тернополе имени Шухевича и киевский стадион Динамо имени Лобановского) Руху все-таки пришлось, как и их соседям из ФК Львов, заключить соглашение с Ареной Львов.

Конфликт оказался исчерпан (пока), и Рух прибыл в Харьков в статусе команды УПЛ на свой первый матч сезона.

Интересные факты

– Команды провели 4 официальных матча: 1 победа Металлиста 1925, 1 победа Руха, 2 ничьи.

– Рух ни разу не выиграл у своего соперника в Харькове: 1 ничья, 1 поражение.

– Рух забивал во всех встречах с Металлистом 1925.

– Металлист 1925 станет третьим представителем Харькова в элитном дивизионе чемпионата Украины после Металлиста и ФК Харьков.

– Беспроигрышная серия Руха в УПЛ составляет 7 матчей: 4 победы и 3 ничьи.

– Беспроигрышная выездная серия Руха в УПЛ составляет 4 матча: 1 победа и 3 ничьи.

Ориентировочные составы