Украина

Плохие новости пришли из стана харьковской команды.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 принимал на своем поле львовский Рух и одержал непростую победу со счетом 2:1.

На 15 минуте матча нападающий харьковской команды получил повреждение и покинул поле на на носилках.

Как сообщил Instagram-аккаунт клуба, по предварительному обследованию у футболиста разрыв ахиллового сухожилия.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Руха против Металлиста 1925.