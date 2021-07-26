Плохие новости пришли из стана харьковской команды.
Виталий Пономарь, фото Металлист 1925
26 июля 2021, 00:14
В поединке первого тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 принимал на своем поле львовский Рух и одержал непростую победу со счетом 2:1.
На 15 минуте матча нападающий харьковской команды получил повреждение и покинул поле на на носилках.
Как сообщил Instagram-аккаунт клуба, по предварительному обследованию у футболиста разрыв ахиллового сухожилия.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Руха против Металлиста 1925.