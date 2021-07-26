Украина

Главный тренер одесситов дал комментарий после матча.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна одержала разгромную победу над одесским Черноморцем.

Главный тренер "моряков" Юрий Мороз считает, что его команде не хватило зрелости.

"Соперник был силен. Была опытная хорошая команда, которая во втором тайме преподнесла нам хороший урок во всем – в мощи, понимании, движении, контроле мяча.

У нас команда молодая, сегодня она только строится. Будем делать выводы, говорить в раздевалке, что, может, та молодежь должна забыть, что она молода. Должны выходить на поле и хотя бы не уступать в борьбе, скорости", — сказал Юрий Мороз телеканалу Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Десны против Черноморца.