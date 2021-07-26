Украина

Полузащитник Черноморца подвел итог стартовому матчу своей команды в новом сезоне УПЛ.

Одесский Черноморец отметил свое возвращение в "элитный" дивизион украинского футбола крайне неудачным гостевым поединком против черниговской Десны, судьбу которого предрешило удаление Богдана Билошевского на 39-й минуте (0:3).

Десна — Черноморец 3:0 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "моряков" Бека Вачиберадзе после финального свистка пообщался с журналистами, поделившись своими впечатлениями от поединка.

"Остались в меньшинстве, почти весь второй тайм так отыграли. Еще в принципе тяжело против Десны играть. Они играют в очень хороший атакующий футбол.

Даже тяжело сказать, что, если бы находились в равных составах, то сумели бы зацепиться за результат. Думаю, что мы бы играли по-другому, да и сама игра точно сложилась бы по-другому", — сделал вывод футболист.

В следующем туре Черноморец сыграет домашний матч против днепровского Днепра-1.