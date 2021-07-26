Украина

Футболист стал джокером черниговского клуба.

Вингер черниговской Десны Владислав Калитвинцев прокомментировал победу над Черноморцем со счетом 3:0.

"В матче против Черноморца не было стимула, я играл там лет пять назад. Просто первый матч, все соскучились.

Плюс у нас много новых игроков пришло. Думаю, игра у нас получилась", — сказал Калитвинцев.

Напомним, Калитвинцев на протяжении одного сезона выступал за одесский клуб — с 2015 по 2016 год.

Видео голов и обзор мата Десна — Черноморец можно смотреть на Football.ua.

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