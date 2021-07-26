Украина

Наставник Десны подвел итог стартовому матчу своей команды в новом сезоне УПЛ.

Черниговская Десна открывала для себя сезон украинской Премьер-лиги домашним поединком против одесского Черноморца, сумев одержать итоговую уверенную победу со счетом 3:0.

Десна — Черноморец 3:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "северян" Александр Рябоконь на послематчевой пресс-конференции подчеркнул потенциал своей команды, выделив при этом линию атаки.

"Вся линия атаки — наши лидеры. И Калитвинцев, и Тотовицкий, и Будковский, а также Картушов, конечно. Сегодня их хорошо из глубины поддерживал Тарас Завийский.

Мне кажется, что и Евгений Селин со стартовых минут смог качественно войти в коллектив и в игру", — подытожил свой короткий ответ наставник.

В следующем туре черниговская Десна сыграет в гостях у Мариуполя.