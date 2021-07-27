В руководстве закарпатского клуба произошли изменения.
Сергей Билан, фото Минай
27 июля 2021, 00:21
Минай назначил нового спортивного директора Сергея Билана, сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
"В Минае он работает с 2017 года. За это время стал активным участником создания и отладки работы ДЮСШ Минай, а также Академии нашего клуба.
При руководстве Билана ДЮСШ ФК Минай стала одной из самых успешных в области: сегодня в школе занимается более 200 детей из города и района.
Дети постоянно участвуют в турнирах своей возрастной группы и завоевывают там призовые места. В том числе и в Европе", — гласит заявление Миная.
Напомним, что ранее Минай подписал трех новичков — двух из них с Мариуполя.