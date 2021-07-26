Украина

Сразу три полузащитника пополнили состав клуба УПЛ.

Минай на своем официальном сайте объявил о подписании контрактов с тремя полузащитниками. Новичками закарпатского клуба стали Антон Байдал, Эльдар Кулиев и Михаил Месхи.

21-летний Байдал является воспитанником донецкого Шахтера и ранее он выступал в молодежных составах Мариуполя. В прошлом сезоне он дебютировал в основной команде в УПЛ.

19-летний Кулиев — воспитанник киевского Арсенала и Мариуполя. В прошедшей кампании Эльдар дебютировал в УПЛ за "приазовцев" — на его счету семь игр, четыре из которых в основном составе.

24-летний Месхи начал свою карьеру в донецком Металлурге, после чего выступал за каменскую Сталь. С 2018 года Михаил защищал цвета венгерского клуба — Мезекевешд.

Ранее Минай презентовал два комплекта новых игровых форм на сезон-2021/22.