Украина

Техническим спонсором команды УПЛ стала испанская компания Kelme.

Минай на своем официальном сайте презентовал новые игровые комплекты форм на предстоящий сезон-2021/22.

Домашняя форма закарпатского клуба выполнена в традиционном голубом цвете, а выездная сделана в темно-синем цвете.

Техническим спонсором команды УПЛ является испанская компания Kelme, которая также сотрудничает с Черноморцем и Вересом.

Напомним, свой первый матч в новой кампании Минай проведет против Александрии. Игра состоится 31 июля.

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