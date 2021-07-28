Украина

Дмитрий Билоног и Богдан Коваленко продолжат карьеру в Закарпатье.

Минай продолжает усилятся перед стартом в новом сезоне УПЛ.

Закарпатский клуб на официальном сайте уведомил о подписании контрактов с двумя форвардами.

Так, клуб пополнили: Дмитрий Билоног, который перешел в команду Василия Кобина на правах аренды из харьковского Металлиста, и Богдан Коваленко, последним клубом которого был черкасский ЛНЗ.

Ранее сообщалось, что Минай подписал шесть защитников, и заявил на сезон УПЛ футболиста, из-за которого мог получить трансферный бан.

Пару дней назад клуб из Закарпатья подписал Евгения Селезнева. Наставник Миная Василий Кобин уже успел отреагировать на данный переход.

Первый матч в новом сезоне УПЛ Минай проведет против Александрии. Игра состоится 31 июля на домашней арене закарпатского клуба.