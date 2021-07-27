Клуб продолжает усиливаться к УПЛ.
Олег Синьогуб, ФК Ингулец
27 июля 2021, 17:57
Минай на своем официальном сайте объявил о подписании шести новых футболистов.
Клуб пополнили: Игорь Гончар, Виктор Лиховидько, Богдан Векляк, Олег Горин, Олег Синьогуб та Андрей Семенко.
Игорь Гончар — воспитанник Буковины. В УПЛ поиграл за Львов, Говерлу и другие клубы. Последней командой был армянский Алашкерт.
Виктор Лиховидько — бывший игрок одесского Черноморца, Вереса, Сумм, киевского Арсенала и других клубов.
Богдан Векляк имеет опыт выступлений во львовских Карпатах, Горняке-Спорт и Олимпике.
Олег Горин — воспитанник Карпат и Львова. Числился также в Вересе и Ягелонии (Польша) а последним клубом Корвина из Словакии.
Олег Синьогуб и Андрей Семенко выступали в составе Ингульца, который покинули по окончанию минувшего сезона.
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