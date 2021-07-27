Украина

Клуб продолжает усиливаться к УПЛ.

Минай на своем официальном сайте объявил о подписании шести новых футболистов.

Клуб пополнили: Игорь Гончар, Виктор Лиховидько, Богдан Векляк, Олег Горин, Олег Синьогуб та Андрей Семенко.

Игорь Гончар — воспитанник Буковины. В УПЛ поиграл за Львов, Говерлу и другие клубы. Последней командой был армянский Алашкерт.

Виктор Лиховидько — бывший игрок одесского Черноморца, Вереса, Сумм, киевского Арсенала и других клубов.

Богдан Векляк имеет опыт выступлений во львовских Карпатах, Горняке-Спорт и Олимпике.

Олег Горин — воспитанник Карпат и Львова. Числился также в Вересе и Ягелонии (Польша) а последним клубом Корвина из Словакии.

Олег Синьогуб и Андрей Семенко выступали в составе Ингульца, который покинули по окончанию минувшего сезона.

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