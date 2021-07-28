Главный тренер Миная Василий Кобин поделился ожиданиями от игры Евгения Селезнева в закарпатском клубе.
Евгений Селезнев. Фото ФК Минай
28 июля 2021, 14:27
Днем ранее Минай объявил о подписании контракта с одиозным украинским форвардом Евгением Селезневым.
Главный тренер закарпатской команды Василий Кобин рассказал о причинах такого перехода, заявив, что Селезнев "очень поможет" клубу из Закарпатья.
"Я знаю этого футболиста хорошо. Он забивал во всех турнирах, где участвовал от Лиги чемпионов к внутреннему чемпионату.
Сегодня таких действующих футболистов-голеадоров в Украине осталось двое: он и Александр Гладкий.Рядом с ним молодые игроки будут учиться и набираться опыта. Это важно. Селезнев поможет Минаю, он сейчас много работает", — сказал Кобин в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, Минай вылетел из УПЛ по итогам прошлого сезона. Однако, из-за снятия донецкого Олимпика с розыгрыша Премьер лиги, руководство УАФ решило вернуть закарпатский клуб в элиту украинского футбола.
Ранее переход в Минай прокомментировал сам Евгений Селезнев, заявив, что "не будет общаться с журналистами"