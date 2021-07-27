Украина

Скандальный украинский форвард продолжит свои выступления в УПЛ.

Минай на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Евгением Селезневым.

Соглашение с 36-летним украинским форвардом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Селезнев выступал в составе Колоса, который он покинул после зимней паузы. На его счету 10 проведенных поединков, в которых он забил пять голов и отдал один ассист.

Напомним, в нынешнем сезоне Минай сыграет в УПЛ, несмотря на последнее место в турнирной таблице по итогам минувшей кампании.

Также отметим, что на счету Селезнева 116 голов в чемпионатах Украины и до абсолютного рекорда ему осталось забить еще семь голов. В настоящее время рейтинг лучших бомбардиров возглавляют два бывших игрока киевского Динамо — Сергей Ребров и Максим Шацких, на счету которых по 123 мяча.

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