Клуб сумел договориться с легионером.
Мислав Матич, ФК Минай
28 июля 2021, 08:55
Минай заявил на предстоящий сезон УПЛ хорватского полузащитника Мислава Матича, информирует сайт УПЛ.
Футболист внесен под номером 44. Именно из-за Матича у клуба могли начаться серьезные проблемы.
Дело в том, что УЕФА наложил трансферный бан на клуб из Закарпатья так как руководство не выплатило платеж солидарности клубу, который вырастил Матича.
После появилась информация, что средства были переведены на счет и трансферный бан им больше не грозит.
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