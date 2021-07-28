Украина

Клуб сумел договориться с легионером.

Минай заявил на предстоящий сезон УПЛ хорватского полузащитника Мислава Матича, информирует сайт УПЛ.

Футболист внесен под номером 44. Именно из-за Матича у клуба могли начаться серьезные проблемы.

Дело в том, что УЕФА наложил трансферный бан на клуб из Закарпатья так как руководство не выплатило платеж солидарности клубу, который вырастил Матича.

После появилась информация, что средства были переведены на счет и трансферный бан им больше не грозит.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.