Украина

Девять футболистов и два тренера восстановили свое честное имя.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес оправдательный вердикт в отношении тренеров Сергея Литовченко и Анатолия Писковца, а также футболистов Евгения Захарченко, Игоря Быковского, Ярослава Ясницкого, Дмитрия Копытова, Артема Пилипенко, Ильи Ходули, Сергея Дьячука, Антона Антошина и Тимофея Шеремета — сообщил адвокат украинцев Юрий Юрченко в Facebook..

Все они оказались участниками скандала с договорными матчами, из-за которого первая лига Армении была остановлена летом прошлого года.

Тогда было дисквалифицировано всего 58 человек, среди которых — 25 украинцев (20 пожизненно).

Сергей Литовченко ныне возглавляет Олимпик, выступающий в Первой лиге.