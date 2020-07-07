Другое

Три футболиста Локомотива прокомментировал скандал с договорняками.

Дмитрий Копытов, Игорь Быковский и Ярослав Ясницкий стали тремя из 25 украинцев, которые оказались якобы замешаны в договорных матчах. Все они получили пожизненные дисквалификации в Армении.

Дмитрий Копытов, игрок Локомотива (Ереван):

- После тренировки приехал домой. Меня набрал наш клубный фотограф и сказал, что нас отстранили. Сначала были в шоке. Как они выбирали людей, которых нужно дисквалифицировать, а также сроки отстранения от футбола? Я посмотрел списки, там все легионеры. Подписывали, чтобы избавиться от легионеров.

Игорь Быковский, игрок Локомотива (Ереван):

- Копали под нас что-то, именно под нашу команду. Нас не хотели впускать в высшую лигу. Команда Ван сыграла второго числа. Получается, что нашу игру перенесли на четвертое, а они сыграли второго. Третьего июля нам заявляют, что чемпионат остановлен, когда они на первом месте. У них президент в федерации футбола Армении участвует. А по какому принципу составлялся список? Может наугад, я не знаю. Там есть хоть один россиянин? Я что-то не видел.

Ярослав Ясницкий, игрок Локомотива (Ереван):

- Локомотив никогда не играл договорные матчи. Мы не могли о таком подумать. Федерация футбола запятнала мое имя не только в Армении, но и в Украине.

Ранее в интервью нашему сайта свою точку зрения высказал главный тренер Локомотива Сергей Литовченко.