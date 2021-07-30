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Защитник "горняков" Ефим Конопля заявил, что никакой недооценки Львова быть не может.

Уже в пятницу, 30 июля, матчем донецкого Шахтера против ПФК Львов стартует второй тур нового сезона УПЛ.

Защитник "горняков" Ефим Конопля поделился ожиданиями от предстоящего матча, заявив, что не стоит недооценивать команду Бессметного.

"У Львова много легионеров. К ним в конце прошлого сезона пришел хороший тренер, который собрал команду. Действительно вывел их на немного другой уровень, который разнится с тем, который был по ходу сезона. В принципе команда может преподнести сюрпризы, так что нужно ожидать всего.

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У нас каждый ближний матч – как последний. Для нас каждые три очка важны. На каждый матч нужно настраиваться отдельно, а на еврокубки будем настраиваться уже после сыгранной встречи", – сказал Конопля в комментарии клубному YouTube-каналу Шахтера.

Напомним, матч Львов — Шахтер запланирован на 30 июля, старт встречи на Львов арене ожидается в 19:00.

Стоит отметить, что в первом туре Шахтер минимально обыграл Ингулец, а Львов — сыграл вничью с Мариуполем.

Ранее наставник Львова Бессметртный рассказал план на игру против Шахтера.