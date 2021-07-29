Украина

Наставник Львова поделился своими ожиданиями накануне матча с Шахтером.

Главный тренер Львова Анатолий Бессмертный прокомментировал предстоящий поединок второго тура УПЛ против донецкого Шахтера.

"Шахтер очень сильно выглядел против Ингульца. Соперника уважаем, но не боимся.

Очень изменилась стратегия, неплохой микс коротких и средних передач, высококвалифицированный подбор исполнителей. Легко не будет, но мы готовимся", — приводит слова Бессмертного ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, в первом туре Шахтер минимально обыграл Ингулец (2:1), а Львов расписал мировую с Мариуполем (1:1).

Матч Львов — Шахтер состоится завтра, 30 июля, в 19:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.