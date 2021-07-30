Украина

Полузащитник Денис Шостак пополнил состав "азовцев".

Мариуполь и Шахтер заключили соглашение об аренде Дениса Шостака — сообщил официальный сайт "азовцев".

18-летний полузащитник проведет в составе Мариуполя сезон-2021/22 на правах аренды.

Шостак начинал познавать азы футбольного мастерства в академии Ворсклы, а с 2018 года занимался в академии Шахтера.

В минувшем сезоне Денис провел 18 матчей за Шахтер в молодежном первенстве (2 гола). Также в его активе 7 матчей (1 гол) за юниорскую сборную Украины.

Шостак стал 12-м игроком, арендованным Мариуполем у Шахтера нынешним летом.