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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Александрия подписала форварда Дженоа Клаудио Спинелли. В прошлом сезоне аргентинец выступал за словенский Копер, за который провел 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

⚽ По информации турецких СМИ, Днепр-1 потребовал у Трабзонспора 5 миллионов евро за Артема Довбика.

Хотите сыграть в Мафию?🤔

⚽ Реал Мадрид не собирается подписывать игроков этим летом.

Кроме Андрея Лунина...

⚽ Шахтер объявил о трансфере правого защитника Виннисиуса Тобиаса, который присоединится к команде в феврале 2022 года.

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⚽ Барселона презентовала нападающего Мемфиса Депая, который дал свой первый комментарий в качестве игрока "сине-гранатовых": "Это особенный день, я очень рад быть здесь".​

Мда... Visca el Barca! (c)

⚽ Эдгара Давидса уволили из Ольяненсе, который выступает в третьем дивизионе Португалии.

Ну, Мистер так-то феерил за бухарестское Динамо😉

⚽ Манчестер Сити объявил о подписании полноценного контракта с вратарем Скоттом Карсоном.

⚽ Динамо Киев отдало 12 футболистов в аренду одесскому Черноморцу.

"Українське Типічне"🙄

⚽ Football.ua выпустил новое видео под названием "Главные неудачники Евро-2020".

А кому-то с этим еще пришлось и отработать всё Евро-2020...🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

⚽ Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, кто из клубов УПЛ не стимулирует арбитров финансовой составляющей: "Деньги арбитрам не дают только Ингулец, Днепр-1, Шахтер и Динамо. И то не всегда".

⚽ В Реале разработали специальный план подготовки Эдена Азара к новому сезону.

Биг Смоук из GTA: San Andreas одобряет🍔👍

⚽ Эрик Рамирес отказал российскому клубу перед переходом в киевское Динамо.

💙💛

⚽ Экс-полузащитник Шахтера Генрих Мхитарян назвал лучших футболистов, с кем играл: "Златан Ибрагимович, Поль Погба и Пьер-Эмерик Обамеянг".

Зрада?🤨

⚽ Болельщики Аталанты недовольны, что клуб расстается со своими ключевыми исполнителями: "Владельцы наживаются на команде".

Який жах!

⚽ Сергей Литовченко возглавил донецкий Олимпик. Ранее его пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи в Армении.

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