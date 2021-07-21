Украина

За "приазовцев" будут выступать Данил Удод и Артур Микитишин.

Футболисты донецкого Шахтера Данил Удод и Артур Микитишин продолжают свою карьеру в составе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба "приазовцев".

Арендные соглашения с двумя игроками рассчитаны до конца предстоящего сезона.

В прошедшем сезоне 17-летний Удод провел за команду "горняков" до 19 лет 12 поединков, в которых забил два гола. Также он отыграл 13 матчей в первенстве U-21.

На счету 18-летнего Микитишина 17 проведенных поединков в составе U-19 и девять забитых мячей. Также он провел 17 встреч за команду U-21, где забил три мяча.

Отметим, что в составе Мариуполя уже есть шесть арендованных игроков Шахтера — это вратарь Никита Турбаевский, защитник Александр Драмбаев, полузащитники Максим Чех, Дмитрий Топалов и Михаил Хромей, а также форвард Алексей Кащук.

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