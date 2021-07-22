Форвард "горняков" предстоящий сезон проведет в составе "приазовцев".
Богдан Вьюнник, ФК Шахтер
22 июля 2021, 17:17
Нападающий донецкого Шахтера Богдан Вьюнник продолжит свою карьеру в составе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Арендное соглашение с 19-летним украинцем рассчитано до конца предстоящего сезона.
В прошедшем сезоне Вьюнник дебютировал в первой команде "горняков". Он провел шесть поединков, в которых отметился одним ассистом.
Также отметим, что Вьюнник стал десятым игроком донецкой команды, который будет выступать за Мариуполь на правах аренды.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.