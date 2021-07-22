Украина

Форвард "горняков" предстоящий сезон проведет в составе "приазовцев".

Нападающий донецкого Шахтера Богдан Вьюнник продолжит свою карьеру в составе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Арендное соглашение с 19-летним украинцем рассчитано до конца предстоящего сезона.

В прошедшем сезоне Вьюнник дебютировал в первой команде "горняков". Он провел шесть поединков, в которых отметился одним ассистом.

Также отметим, что Вьюнник стал десятым игроком донецкой команды, который будет выступать за Мариуполь на правах аренды.

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